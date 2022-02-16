Выявили более 50 зарубежных аккаунтов, распространявших фейки об январских событиях

На брифинге глава департамента напомнил, что после январских событий развернулась информационная война для получения контроля над общественным сознанием граждан.

Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации. Основная масса так называемых фейковых сообщений идет из-за пределов страны. На сегодня установлены более 50 аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных за рубежом. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По его словам, на сегодня зарегистрированы 13 уголовных дел по статье 274 УК (распространение заведомо ложной информации - Прим. ред.), по которым проводится тщательное расследование.

Двое лиц арестованы, еще двое помещены под домашний арест. К примеру, в период массовых беспорядков в городе Костанае задержан гражданин, который в мессенджере Telegram распространил от своего имени ложную информацию о том, что сотрудники СОБР перешли на сторону митингующих. При этом от имени сотрудника выложил два текстовых сообщения о том, что «они никого задерживать не будут и призывал всех выходить на митинг». Глава следственного департамента

Он добавил, что в другом случае житель Акмолинской области после массовых беспорядков 10 января 2022 года для дестабилизации обстановки в стране на своей странице в Facebook выложил пост «агитирующий убийства сотрудников полиции».