Берик Каниев рассказал, как намерен вывести казахстанский футбол в топ-рейтинги ФИФА

По словам организатора молодежной футбольной лиги «Жас Кыран», его миссия – популяризация и продвижение этого вида спорта в стране.

Наша цель – сделать футбол популярным, массовым и, как результат, вывести его в топ-рейтинги ФИФА. Мы хотим выстроить правильную пирамиду массового футбола, детско-юношеских, футбольных центров, институт сборных, профессиональных клубов и лиги. Берик Каниев

Документ включает в себя 11 пунктов и охватывает полный спектр современных проблем футбола в Казахстане. Как заявил на брифинге Берик Каниев, развитие футбола – его конек, он занимается этим уже более 20 лет.

Новый импульс в развитии массового футбола, по словам кандидата в президенты КФФ, повлечет за собой увеличение доли молодежи, активно занимающейся этим видом спорта, в два раза.

Для этого Берик Каниев намерен развивать футбольную инфраструктуру в «шаговой доступности», любительские лиги – детскую, школьную, студенческую, ветеранскую и корпоративную. Собирается развивать женский футбол и футзал. Также кандидат в президенты КФФ планирует возродить республиканский турнир детских команд («Былғары доп»).

Приоритетным в программе Берика Каниева значится развитие детско-юношеского футбола, что увеличит количество системно занимающихся футболом ребят от 5 до 17 лет как минимум в два раза.

В рамках развития ДЮФ программой Берика Каниева предполагается:

открытие дополнительных 17 футбольных центров при региональных федерациях;

расширение футбольной инфраструктуры в районных центрах и аулах;

совершенствование системы подготовки резерва;

систематизирование соревновательной системы ДЮФ;

развитие системы поиска талантов (скаутинг);

создание академии при КФФ совместно с УЕФА по подготовке футболистов высокой квалификации;

увеличение количества детских тренеров (категории УЕФА) на первом этапе в два раза.

Говоря о качественном прорыве в развитии футбольной инфраструктуры, Берик Каниев отметил, что в рамках этого пункта программы предполагается строительство пяти манежей с полноразмерными полями в северных регионах нашей страны, а также строительство новых полноразмерных полей

Кроме того, в программе кандидата на пост президента Казахстанской федерации футбола значится увеличение количества кафедр в существующих вузах по подготовке тренерского состава и других специалистов футбольной индустрии. Это позволит подготовить и лицензировать специалистов в футбольной сфере.

Также он рассказал, как намерен осуществить перезагрузку профессионального футбола. В рамках этого будет осуществлен поэтапный переход от государственного финансирования футбольных клубов к частному, пересмотр лимита на прием легионеров (игроков и специалистов) с задачей поэтапного снижения их количества и повышения качества. Рассмотрение механизма по заработным платам из государственного бюджета, надбавки — за счет спонсоров.

Берик Каниев перечислил заложенные в его предвыборную программу меры государственной поддержки развития футбола.

В их числе:

субсидирование коммунальных платежей на содержание спортивных сооружений;

рассмотрение вопросов по налогам — КПН, земельного, имущественного;

дешевые кредиты через программу «Экономика простых вещей».

Кроме того, предполагается использовать возможности фонда «Казахстан халкына» в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева о строительстве спортплощадок в аулах.

Данные меры будут внесены в законодательство о спорте.

Отдельный пункт программы развития футбола до 2030 года, представленной Бериком Каниевым, посвящен искоренению коррупции в отечественном спорте.

Для этого предполагается проведение аудита текущего положения футбола: количество занимающихся им детей, тренеров, футболистов, футбольных центров, секций. Будет проведен полный анализ инфраструктуры, инвентаризация материально-технической базы. Отчет по этому аудиту обещают опубликовать.

Кроме того, Берик Каниев намерен заняться разработкой механизмов по предотвращению договорных игр и совершенствованием системы мотивации судейского корпуса. В практику будет введен принцип футбольной меритократии — то есть справедливый отбор спортсменов. Произойдет искоренение посреднических схем при осуществлении футбольных трансферов.