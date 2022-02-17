География Пекина-2022: экзотические страны на Зимней Олимпиаде

Зимними видами спорта занимаются меньше людей, чем летними, и на то есть свои причины. Во-первых, не во всех странах наступает настоящая зима со снегом, а во-вторых, занятия зимними видами спорта дороже.

Несмотря на это, с каждой Олимпиадой все больше спортсменов из жарких стран достигают такого уровня, что отбираются на Зимние игры. Например, Натан Крамптон из Американского Самоа выступал на Летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В беге на 100 метров ему не повезло, зато он смог отобраться на Зимнюю Олимпиаду-2022 в скелетоне.

На Олимпиаде в Пекине выступает и бразильская лыжница Жаклин Моран. Она уже участвовала в пяти летних и трех зимних Олимпийских играх в маунтинбайке и лыжных гонках.

В лыжных гонках также выступил нигерийский спортсмен Самуэль Икпефан. Он не сумел дойти до финиша в гонке на 15 км классикой, но в спринте занял 73 место.

Фото: zakon.kz

Горнолыжный спорт – отдельный пример. Такого большого количества стран-участниц нет ни в одном другом виде спорта на Зимней Олимпиаде. На старт мужского слалома в Пекине-2022 16 февраля вышли спортсмены из 35 стран, в том числе из таких жарких, как Таиланд, Восточный Тимор, Пуэрто-Рико, Гаити, Бразилия, Греция, Мадагаскар.

Фото: zakon.kz

Флаги стран, чьи спортсмены участвуют хотя бы в одной дисциплине горнолыжного спорта, едва умещаются на стене административного здания. Есть среди них и флаги ближайших соседей по Центральной Азии – Кыргызстана и Узбекистана.

Фото: zakon.kz

Здесь в Яньцине очень хорошо подготовили трассы, и тренировочные, и разминочные трассы. Это стандартная практика, что в соревновательные периоды за неделю до старта нам атлетам дают склон. Мы, естественно, воспользовались этим шансом и потренировались перед выступлениями. Главный тренер сборной РК по горнолыжному спорту Алексей Шубин

Атмосфера на месте проведения горнолыжных соревнований – действительно олимпийская, здесь как нигде в другом зимнем виде спорта ощущается всемирный масштаб соревнований. Приятно, что в этой интернациональной компании горнолыжников есть казахстанский атлет Захар Кучин и главный тренер сборной по горнолыжному спорту Алексей Шубин.

Казахстанские спортсмены, несмотря на наличие природных условий и своего горнолыжного курорта близ Алматы, большую часть тренировок проводят в Европе и России.

На Чимбулаке не тренируемся, там нет возможности особо. Дают нам часы рано утром, но их мало, большую часть времени там катаются туристы-любители, и для нас нет специально отведенных трасс. Это очень плохо влияет на результат. Тренироваться спортсменам на одной трассе с любителями нельзя, потому что это опасно. Алексей Шубин

Подготовку к Олимпиаде-2022 казахстанцы проводили в Австрии и в России.

В России ребята и склоны заливают, и очень серьезно работают в плане подготовки соревнований. Мы, выходя на такой лед, понимаем, что дома у нас такого нет, это нужно чувствовать на специально подготовленных трассах. Алексей Шубин

В планах у казахстанской команды – увеличение количества завоеванных лицензий на следующих играх в 2026 году в Италии.

Можно работать в других скоростных дисциплинах, и получать еще одну лицензию. Могли взять квоту еще в одной дисциплине и сейчас, но маленько не дотянули. Не хватило тренировок, выступлений на стартах. Так получилось, что скоростную дисциплину мы практически не тренировали в начале сезона. Горнолыжный спорт – это своего рода лотерея, все на высоких скоростях проходит, где-то руку, где-то лыжу не так поставишь, и контроль теряется, легко выйти за пределы трассы и получить дисквалификацию, как это было у Захара Кучина в слаломе-гиганте. Алексей Шубин

Судя по набирающей обороты популяризации зимних видов спорта в мире, побороться за лицензии на ОИ-2026 казахстанцам придется с оппонентами не только из Европы, Северной Америки и Азии, но и из жарких стран Океании и Африки.