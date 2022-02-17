06:18 17.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 17 февраля
Фото: olympic.kz
В 14-й день программы на Зимней Олимпиаде-2022 Казахстан будет представлен только одним видом спорта. На старт выйдут две конькобежки - Екатерина Айдова и Надежда Морозова, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские спортсменки поборются за медали Олимпийских игр на дистанции 1000 метров. Начало финальных забегов запланировано на 14:30.
Вначале на лед Национального конькобежного стадиона выйдет Надежда Морозова. В шестой паре ей конкуренцию составит канадка Мэддисон Пэрман.
Затем настанет очередь Екатерины Айдовой, она побежит в соперничестве с вице-чемпионкой Сочинской Олимпиады - Ольгой Фаткулиной из России.
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