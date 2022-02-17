Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 17 февраля

Казахстанские спортсменки поборются за медали Олимпийских игр на дистанции 1000 метров. Начало финальных забегов запланировано на 14:30.

Вначале на лед Национального конькобежного стадиона выйдет Надежда Морозова. В шестой паре ей конкуренцию составит канадка Мэддисон Пэрман.

Затем настанет очередь Екатерины Айдовой, она побежит в соперничестве с вице-чемпионкой Сочинской Олимпиады - Ольгой Фаткулиной из России.

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