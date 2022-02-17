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08:23 17.02.2022

Два региона Казахстана перешли в «зеленую» зону

Коронавирус Казахстан 17 февраля Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Алматинская и Восточно-Казахстанская области перешли из «желтой» в «зеленую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Коронавирус РК 17 февраля

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Данияр Кунафин
COVID-19 Алматинская область Восточно-Казахстанская область
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