08:23 17.02.2022
Два региона Казахстана перешли в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Алматинская и Восточно-Казахстанская области перешли из «желтой» в «зеленую» зону, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ