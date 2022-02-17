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10:08 17.02.2022

Порядок работы мониторинговых групп разработали в Казахстане

порядок работы мониторинговых групп Фото: Zakon.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал «Порядок создания мониторинговых групп и проведения мониторинга», сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок создания мониторинговых групп и проведение мониторинга в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Мониторинговые группы создаются решением местных акиматов. Общее количество членов группы должно составлять нечетное число – не менее трех человек: представители акимата, органов внутренних дел.

Они осуществляют проведение мониторинга за соблюдением физическими и юридическими лицами общественного порядка, санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и ограничительных мер, связанных с предупреждением угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Перечень физических и юридических лиц, подлежащих мониторингу, определяется с учетом эпидемиологической ситуации на соответствующей административно-территориальной единице и обращений физических и юридических лиц, или информации, поступившей от правоохранительных органов, а также других государственных органов, сообщений средств массовой информации.

Мониторинговые группы проверяют:

  1. соблюдение требований к ограничению деятельности (режим работы);

  2. соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

  3. соблюдение лимита численности посетителей;

  4. соблюдение социальной дистанции;

  5. ношение медицинских или тканевых масок, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции.

Как отмечается, мониторинг должен проводиться без вмешательства в работу субъектов предпринимательства и не создавать препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности.

Полный текст документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.

Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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