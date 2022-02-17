Порядок работы мониторинговых групп разработали в Казахстане

Документ определяет порядок создания мониторинговых групп и проведение мониторинга в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Мониторинговые группы создаются решением местных акиматов. Общее количество членов группы должно составлять нечетное число – не менее трех человек: представители акимата, органов внутренних дел.

Они осуществляют проведение мониторинга за соблюдением физическими и юридическими лицами общественного порядка, санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и ограничительных мер, связанных с предупреждением угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Перечень физических и юридических лиц, подлежащих мониторингу, определяется с учетом эпидемиологической ситуации на соответствующей административно-территориальной единице и обращений физических и юридических лиц, или информации, поступившей от правоохранительных органов, а также других государственных органов, сообщений средств массовой информации.

Мониторинговые группы проверяют:

соблюдение требований к ограничению деятельности (режим работы); соблюдение требований на ограничение проведения торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; соблюдение лимита численности посетителей; соблюдение социальной дистанции; ношение медицинских или тканевых масок, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции.

Как отмечается, мониторинг должен проводиться без вмешательства в работу субъектов предпринимательства и не создавать препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности.

Полный текст документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.