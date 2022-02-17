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Законодательство РК
11:30 17.02.2022

Поправки в договор о ЕАЭС об общем электроэнергетическом рынке ратифицированы Сенатом

ЕАЭС, электричество, рынок, создание Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС)», передает корреспондент Zakon.kz

Представляя документ депутатам, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сообщил, что общий электроэнергетический рынок ЕАЭС планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Программа включает в себя комплекс организационных, законодательных и технологических мероприятий, в том числе по разработке электронной системы торговли на общем рынке по срочным контрактам и на сутки вперед, системы информационного обмена, а также предусматривает подготовку системы актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок. 

Планом установлены сроки утверждения и вступления в силу правил, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Союза, предусмотренных протоколом. Протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка Союза. Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

Представитель Минэнерго добавил, что с учетом особенностей национальных рынков сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка Союза, сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынков мощности.

Протоколом предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза: сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов; соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии; приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции; обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики; поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов; осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов, – перечислил вице-министр энергетики.

По его словам, формирование общего рынка Союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств – членов осуществлять торговлю электроэнергией в рамках заключенных договоров. Также предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных графиков. 

В Минэнерго уверены, что эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.

Оксана Скибан
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