Поправки в договор о ЕАЭС об общем электроэнергетическом рынке ратифицированы Сенатом

Представляя документ депутатам, вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сообщил, что общий электроэнергетический рынок ЕАЭС планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Программа включает в себя комплекс организационных, законодательных и технологических мероприятий, в том числе по разработке электронной системы торговли на общем рынке по срочным контрактам и на сутки вперед, системы информационного обмена, а также предусматривает подготовку системы актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок.

Планом установлены сроки утверждения и вступления в силу правил, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Союза, предусмотренных протоколом. Протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка Союза. Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

Представитель Минэнерго добавил, что с учетом особенностей национальных рынков сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка Союза, сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынков мощности.

Протоколом предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза: сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов; соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии; приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции; обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики; поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов; осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов, – перечислил вице-министр энергетики.

По его словам, формирование общего рынка Союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств – членов осуществлять торговлю электроэнергией в рамках заключенных договоров. Также предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных графиков.

В Минэнерго уверены, что эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.