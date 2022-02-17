Казахстанцев стало больше на 248,5 тысячи человек

Городское население составляет 11 355,8 тыс. (59,4%) человек, сельское – 7 769,8 тыс. (40,6%) человек.

Фото: Бюро нацстатистики

Как отмечается, естественный прирост населения республики за 2021 год по сравнению с 2020 годом (263,0 тыс. человек) увеличился на 1,6% и составил 267,3 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,88 человек.

По данным органов РАГС, число родившихся в 2021 году составило 450,7 тыс. человек, что на 5,9% больше, чем за соответствующий период 2020 г. (425,6 тыс. человек).

При этом число умерших составило 183,4 тыс. человек, что на 12,8% больше, чем в январе-декабре 2020 года (162,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 9,53 умерших на 1000 человек.

За прошлый год в республике зарегистрирована смерть 3763 младенцев в возрасте до года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (3315 умерших младенцев) детская смертность увеличилось на 13,5%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,35 случая на 1000 родившихся.