Сильный ветер и туман ожидается в большинстве областей Казахстана

Большая часть Казахстана будет находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе и севере республики будут перемещаться атмосферные фронты вызывая снег, низовую метель, на юго-западе осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Местами по республики ожидаются туман, усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Ночью на юге, востоке, днем на большей части Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на востоке области с низовой метелью, на юго-западе области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, с низовой метелью, на западе области – туман.

Утром и днем в районе Жаланашколя Алматинской области усилится ветер 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, в центре Актюбинской области ожидается туман, днем в центре усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед.

На востоке Атырауской, на юге Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман.