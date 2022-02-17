Qazaq Oil вошла в мировой рейтинг лучших заправок 2021 года

На сегодняшний день в ведении ТОО «PetroRetail» находится два известных торговых бренда – «КазМунайГаз» и Qazaq Oil. Под ее управлением – 377 автозаправочных станций, из которых 129 уже прошли ребрендинг. Это самая крупная в стране сеть автозаправочных станций, как по количеству АЗС и географическому охвату, так и по объему пролива и доле рынка, независимыми экспертами признана номером один в Казахстане.

Фото: Qazaq Oil

По словам генерального директора PetroRetail Тулемиса Шотанова, решение о ребрендинге было принято в связи с необходимостью полностью изменить сеть.

Мы не владеем брендом «КазМунайГаз» - это одноименная национальная компания. Мы заключили лицензионный договор до конца 2023 года, где приобрели временное право использовать на автозаправочных станциях это имя. Впрочем, здесь вопрос даже не в юридических тонкостях. Раньше станции были неплохие, но ориентированные исключительно на продажу нефтепродуктов. Сегодня реалии таковы, что автозаправочные комплексы – это не просто место, где можно заправить автомобиль. Здесь должны быть туалет, Wi-Fi, еда и питье… Если речь идет об автозаправках на загородных трассах, то там даже некоторые функции отеля реализуются. Возникла необходимость приобрести новую идентификацию, и мы поменяли название, - Тулемис Шотанов.

Учитывая, что автозаправки «КазМунайГаз» и Qazaq Oil расположены во всех регионах страны, на них не могли не отразиться январские беспорядки.

Особенный удар пришелся по алматинским объектам: было разграблено шесть АЗС.

Выносили все: еду, нефтепродукты, оборудование. Доходило до угроз в адрес работников. К счастью, удалось избежать прямых конфликтов, наши сотрудники не пострадали. Сказались грамотные действия персонала, который вступал в контакт с бесчинствующими, объяснялся с ними. Понятно, что приходилось идти на уступки, искать компромиссы. Хотя, конечно, все были напуганы. Компании был причинен довольно серьезный ущерб. Мы своими силами в кратчайшие сроки все восстановили и уже в середине января вернулись к прежним объемам работы, – заявил генеральный директор PetroRetail.

Скорейшему восстановлению поспособствовала высокая планка работы, взятая в 2021 году. Так, помимо ребрендинга, компания значительно увеличила количество транзакций, клиентскую базу, оцифровала систему лояльности, введя мобильное приложение, позволяющее накапливать бонусы за покупки и услуги. Усилия были отмечены премией «Выбор года» и попаданием в рейтинг авторитетного мирового ресурса Superstation.pro. Qazaq Oil стала единственной казахстанской сетью АЗС, представленной в нем.

Фото: Qazaq Oil

Немного цифр: сейчас на заправках Qazaq Oil совершается более 100 тыс. транзакций в день. Компания занимает 25% доли рынка розничной реализации нефтепродуктов. Она обеспечила более 4 тыс. рабочих мест и свыше 9 млрд тенге налоговых отчислений (по итогам прошлого года).

По признанию гендиректора, в компании не наказывают за правду и стараются слышать каждого сотрудника, позволяя коллективу высказывать свою точку зрения и творить.

Что касается нулевой терпимости к различного рода правонарушениям, нужно понимать, что в этом бизнесе, как и в любом другом, у людей порой возникают соблазны сделать что-то не по правилам, извлечь личную выгоду. Но мы клиентоориентированная компания, поэтому нам очень важно доверие людей. А чтобы они нам доверяли, мы должны демонстрировать предельную честность во взаимоотношениях с ними. У нас нет недолива, если мы продаем товар, он не будет просроченным, мы не разбавляем топливо. Причем это всегда можно проконтролировать – каждый человек может прийти и потребовать у нас сертификаты, по его запросу мы на его глазах проведем лабораторную экспертизу, – Тулемис Шотанов.

Спикер добавил, что внутренняя сила может проявиться лишь в том коллективе, где отсутствует предвзятость, есть возможность планирования карьеры, максимальной реализации потенциала каждого сотрудника.

PetroRetail не будет останавливаться на достигнутом. В планах на ближайшие два-три года – завершить ребрендинг, продолжить количественные и качественные изменения, приглашать для сотрудничества всех желающих. Открыт проект Qazaq Oil Partners – это франшиза, свой бизнес в сфере нефтяного ретейла.

Фото: Qazaq Oil

Партнер получает гарантированный объем топлива. Отпадают вопросы по логистике, по закупу товара. Все это компания берет на себя. За партнером остается управление автозаправочной станцией, но на основе тех стандартов и регламентов, которые предписывает Qazaq Oil.

Фото: Qazaq Oil

Мы создаем внутри компании учебные центры по принципу корпоративного университета. Также будем дальше развиваться в плане цифровизации, работать над бесконтактными АЗС, когда можно приехать и выбрать топливо через мобильное приложение, привязанное к банковской карте, и заправиться, не вступая в коммуникацию с персоналом. Будет расширен ассортимент товаров, появятся пункты замены масел, шиномонтажки и автомойки на базе наших АЗС, – заключил Тулемис Шотанов.