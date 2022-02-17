16:35 17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
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Разработан проект критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.
Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.
Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в Комитет государственных доходов МФ РК.