Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом

Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.