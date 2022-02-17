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Законодательство РК
16:35 17.02.2022

Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом

критерии по мобильным переводам Фото: pixabay
Разработан проект критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом денежных средств на текущий банковский счет от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.

Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в Комитет государственных доходов МФ РК.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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