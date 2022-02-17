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17:54 17.02.2022

Казахстанский боец ММА получил ранение в грудь на юге Москвы

москва, казахстанец, боец, Багдат Дюсембаев, ранения Фото: Instagram/bagdat_mma
Казахстанский боец ММА Багдат Дюсембаев в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба на юге Москвы получил огнестрельное ранение в грудь, передает Zakon.kz.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 16 февраля.

Накануне днем по ул. Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова.Собеседник агентства

По факту конфликта между двумя мужчинами проводится проверка. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся.Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков: в двух победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.

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