Казахстанский боец ММА получил ранение в грудь на юге Москвы

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 16 февраля.

Накануне днем по ул. Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова. Собеседник агентства

По факту конфликта между двумя мужчинами проводится проверка. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков: в двух победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.