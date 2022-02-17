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20:53 17.02.2022

Это ответственное дело – Токаев о расследовании январской трагедии

Казахстан, президент, январские события, расследование, комментарий Фото: Akorda.kz
В интервью телеканалу Qazaqstan президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос по поводу предварительных итогов расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас проводится масштабное расследование. Генеральная прокуратура регулярно публикует точную и достоверную информацию. Пока преждевременно делать какие-либо выводы. Это очень сложная работа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следственные действия ведутся в закрытом режиме, поскольку это очень ответственное дело.

Расследование займет определенное время. Думаю, уже скоро наши граждане обязательно получат ответы на волнующие их вопросы. Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа. Пока могу сказать лишь одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и целостности страны.Глава государства
Оксана Скибан
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