Мы хвалились, что ни один казах не работает за границей – Токаев о дефиците кадров

Журналист отметила, что президент в предыдущем интервью высказал мнение, что у нас в стране дефицит кадров. При этом она отметила, что на самом деле, многие квалифицированные специалисты уехали за границу: кто-то выехал на учебу, кто-то – в поисках работы. В этой связи она поинтересовалась, не планируют ли власти пригласить в Казахстан соотечественников, проживающих за рубежом.

Да, многие квалифицированные специалисты сейчас находятся за рубежом. Никого нельзя осуждать за это. Сейчас эпоха глобализации. Человек вправе работать там, где он востребован. Никто не препятствует этому. Мы и раньше приглашали граждан, которые добились успеха в своей сфере. Есть соотечественники, которые вернулись в страну. Нужно прямо сказать, стране нужны люди с хорошим образованием и опытом. Необходимо в целом повышать уровень человеческого капитала. Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что в обществе должна пропагандироваться идеология трудолюбия и знаний. По его словам, если казахстанцы будут признаны в мире как трудолюбивая, добросовестная нация, это положительно скажется и на экономике страны.

Надо как можно дальше держаться от иждивенчества и лени. Только так мы сможем построить Новый Казахстан. Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой. Президент РК

Он отметил, что любой труд должен оцениваться по достоинству.