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Законодательство РК
12:45 18.02.2022

В Алматинской области мужчина сжег дом после ссоры с женой

поджог Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
44-летний житель Алматинской области, поссорившись с супругой, сжег собственный дом. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

15 февраля в одном из дачных массивов Талгарского района сгорел дом.

Женщине и двум малолетним детям удалось выбежать из горящего домостроения, а главу семейства спасли прибежавшие на шум соседи.Пресс-служба ДП Алматинской области

поджог

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По подозрению в поджоге дома был задержан 44-летний глава семьи погорельцев. Он и сознался в преступлении. Мужчина пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры с женой.

поджог

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». На сегодня назначены обязательные в таких случаях экспертизы. Окончательное решение в отношении подозреваемого будет принято по завершении расследования.Пресс-служба ДП Алматинской области
Анастасия Московчук
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