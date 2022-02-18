12:45 18.02.2022
В Алматинской области мужчина сжег дом после ссоры с женой
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
44-летний житель Алматинской области, поссорившись с супругой, сжег собственный дом. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
15 февраля в одном из дачных массивов Талгарского района сгорел дом.
Женщине и двум малолетним детям удалось выбежать из горящего домостроения, а главу семейства спасли прибежавшие на шум соседи.Пресс-служба ДП Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
По подозрению в поджоге дома был задержан 44-летний глава семьи погорельцев. Он и сознался в преступлении. Мужчина пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры с женой.
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». На сегодня назначены обязательные в таких случаях экспертизы. Окончательное решение в отношении подозреваемого будет принято по завершении расследования.Пресс-служба ДП Алматинской области