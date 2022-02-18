В Алматинской области мужчина сжег дом после ссоры с женой

15 февраля в одном из дачных массивов Талгарского района сгорел дом.

Женщине и двум малолетним детям удалось выбежать из горящего домостроения, а главу семейства спасли прибежавшие на шум соседи. Пресс-служба ДП Алматинской области

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По подозрению в поджоге дома был задержан 44-летний глава семьи погорельцев. Он и сознался в преступлении. Мужчина пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры с женой.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области