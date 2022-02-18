В Минздраве рассказали, будут ли «Спутник Лайт» производить в Караганде

Он подтвердил, что есть планы по производству вакцины «Спутник Лайт» из субстанции, которая будет поступать из России.

На сегодня мы данную вакцину уже зарегистрировали. По этому вопросу разрешительные документы практически получены, идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время «Спутник Лайт» на заводе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет. Бауыржан Байсеркин

Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев напомнил, что ранее порядка 6 млн доз вакцины «Спутник V», которые произвели в КФК, были доставлены в регионы страны.