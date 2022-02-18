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16:33 18.02.2022

В Казахстане будут приняты новые правила и стандарты медобслуживания школьников

встреча Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране.

По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1500.

В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20% стационаров.

Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий – к работе в офлайн-режиме. Руководитель ведомства отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.

Кроме того, министр ознакомила президента с планами по модернизации системы здравоохранения.

По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности.

В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах, – говорится в сообщении.

Отмечено, что президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.

Анастасия Московчук
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