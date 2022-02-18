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16:35 18.02.2022

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 428,32 тенге (-0,24), передает Zakon.kz.

Объем торгов – 45 млн 434 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6492 тенге (-0,0070), объем торгов – 121 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 67,7672 тенге (+0,0431), объем торгов – 3,2 млн юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,5-430,8 тенге, евро – 487-490 тенге, рос. рубль – 5,64-5,73 тенге.

Лариса Черненко
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