16:37 18.02.2022
В Нур-Султане девушка пыталась спрыгнуть с моста
Фото: pexels
Столичные полицейские спасли девушку от прыжка с моста. Рано утром очевидцы происходящего сообщили на номер «102», что по улице Сарайшық на перилах моста стоит девушка. По данному адресу был направлен наряд полиции, передает Zakon.kz.
Прибыв на место происшествия, полицейские увидели девушку, которая стояла уже за ограждением моста и хотела спрыгнуть с 11-метровой высоты. Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка выбежали из машины и подбежали к ней. Затем они перетащили девушку через перила моста в безопасное место, попытались успокоить и помочь справиться со стрессовой ситуацией. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Спасенную девушку доставили в Управление полиции, где сотрудники выясняют причины, подтолкнувшие ее на такой шаг.