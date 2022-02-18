Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:37 18.02.2022

В Нур-Султане девушка пыталась спрыгнуть с моста

перила моста Фото: pexels
Столичные полицейские спасли девушку от прыжка с моста. Рано утром очевидцы происходящего сообщили на номер «102», что по улице Сарайшық на перилах моста стоит девушка. По данному адресу был направлен наряд полиции, передает Zakon.kz.
Прибыв на место происшествия, полицейские увидели девушку, которая стояла уже за ограждением моста и хотела спрыгнуть с 11-метровой высоты. Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка выбежали из машины и подбежали к ней. Затем они перетащили девушку через перила моста в безопасное место, попытались успокоить и помочь справиться со стрессовой ситуацией. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Спасенную девушку доставили в Управление полиции, где сотрудники выясняют причины, подтолкнувшие ее на такой шаг.

Оксана Житникова
Нур-Султан
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Ограничительные меры ослабят в Казахстане
17.02.2022
Не каждый сразу может стать министром или акимом – Токаев о новых кадрах
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все