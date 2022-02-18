В Нур-Султане девушка пыталась спрыгнуть с моста

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели девушку, которая стояла уже за ограждением моста и хотела спрыгнуть с 11-метровой высоты. Оценив обстановку и не теряя времени, стражи порядка выбежали из машины и подбежали к ней. Затем они перетащили девушку через перила моста в безопасное место, попытались успокоить и помочь справиться со стрессовой ситуацией. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Спасенную девушку доставили в Управление полиции, где сотрудники выясняют причины, подтолкнувшие ее на такой шаг.