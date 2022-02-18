Более 1,1 трлн тенге налогов собрано в Казахстане в январе

По информации Комитета госдоходов МФ РК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 2,2 раза, или на 612,7 млрд тенге, в том числе:

Республиканский бюджет исполнен на 102,2% (при плане 801,3 млрд тенге поступило 818,9 млрд тенге с перевыполнением на 17,6 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с ростом в три раза, или на 549,9 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 145,8% (при плане 194,9 млрд тенге поступило 284,2 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге) с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 28,3%, или на 62,8 млрд тенге.

Если сравнивать с прошлым годом, то наибольшие суммы роста поступлений в Республиканский бюджет отмечаются по КПН – на 300,7 млрд тенге, или в 3,2 раза, и экспортным таможенным пошлинам на нефть на 124,3 млрд тенге, или в 8,3 раза.

Как отметили в КГД, на рост поступлений повлияли следующие факторы.

В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть – на 59,0%, алюминий – на 49,9%, цинк – на 33,3%, медь – на 22,7% и свинец – на 16,3%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 55,6% (средняя ставка за январь 2021 г. – 45,0$ за тонну, январь 2022 г. – 70,0$ за тонну).

Товарооборот с третьими странами за 2021 год увеличился на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%).

Оборот по реализации за январь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,9% (с 6 320 млрд тенге до 7 827 млрд тенге).

Необходимо отметить, что за январь 2022 года рост, по данным ЭСФ, произошел по искусству, развлечениям и отдыху в два раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 1,8 раза, предоставлению прочих видов услуг – в 1,8 раза, образованию – на 66,5%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 48,4%, здравоохранению и социальным услугам – на 33,5%, водоснабжению и канализационной системе – на 31,5%, строительству – на 28,9%, обрабатывающей промышленности – на 26,9%, сельскому, лесному и рыбному хозяйству – на 16,5% и оптовой и розничной торговле, ремонту автомобилей и мотоциклов – на 15,9%. Комитет госдоходов

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17,5% (с 3,6 млн тенге до 4,2 млн тенге).

По отраслям увеличение средней выручки наблюдается по транспорту и складированию в 2,1 раза, предоставлению прочих видов услуг – на 30,4%, искусству, развлечениям и отдыху – на 30,2%, оптовой и розничной торговле, ремонту автомобилей и мотоциклов – на 28%, образованию – на 12,3%, услугам по проживанию и питанию – на 10%.