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Законодательство РК
19:37 18.02.2022

Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

проект Ashyq Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление от 13 января 2022 года о внедрении проекта Ashyq, передает Zakon.kz.

Согласно документу, изменения были внесены в алгоритм внедрения проекта Ashyq и включения новых участников в проект.

«Утвердить прилагаемые: 1) Алгоритм включения новых участников в проект Ashyq согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Алгоритм внедрения проекта Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта Ashyq согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq согласно приложению 4 к настоящему постановлению», – следует из документа.

Согласно документу установлен режим работы: для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

- в «зеленой» (низкий эпидемиологический риск) и «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) зонах – деятельность без ограничений;

- в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.

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