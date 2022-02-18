Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

Согласно документу, изменения были внесены в алгоритм внедрения проекта Ashyq и включения новых участников в проект.

«Утвердить прилагаемые: 1) Алгоритм включения новых участников в проект Ashyq согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 2) Алгоритм внедрения проекта Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 3) Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта Ashyq согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 4) Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq согласно приложению 4 к настоящему постановлению», – следует из документа.

Согласно документу установлен режим работы: для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

- в «зеленой» (низкий эпидемиологический риск) и «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) зонах – деятельность без ограничений;

- в «красной» (высокий эпидемиологический риск) зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу со дня подписания.