Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 19 февраля

В предпоследний день на Олимпийских играх в Пекине выступят три казахстанских спортсмена.

12:00 – Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км.

Евгений Величко.

13:00, 14:30 – Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт.

Полуфинал, финал. Дмитрий Морозов.

13:45, 15:00 – Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.

Полуфинал, финал. Надежда Морозова.

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