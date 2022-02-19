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06:40 19.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 19 февраля

Коньки Пекин-2022 Фото: olympic.kz
В 16-й день программы на зимней Олимпиаде-2022 казахстанские спортсмены выйдут на старт в двух видах соревнований – лыжных гонках и конькобежном спорте, сообщает Zakon.kz.

В предпоследний день на Олимпийских играх в Пекине выступят три казахстанских спортсмена.

12:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км.

Евгений Величко.

13:00, 14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт.

Полуфинал, финал. Дмитрий Морозов.

13:45, 15:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.

Полуфинал, финал. Надежда Морозова.

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