«АрселорМиттал Темиртау» подарил автомобили героям шахты «Абайская»

7 ноября 2021 года на шахте произошел внезапный выброс угля и газа. В этот момент под землей работали 64 человека, из них восемь в забое. Погибли шесть горняков. Но последствия могли быть гораздо трагичнее, если бы не оперативные и профессиональные действия диспетчера аппаратуры газового контроля.

Наталья Денищук трудится на «Абайской» больше 30 лет. В тот день она обнаружила превышение концентрации метана в забое. Не растерявшись, Наталья вовремя отреагировала на сигнал об опасности под землей – сразу же отключила электроэнергию. Была подана команда для эвакуации работников.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

В момент чрезвычайной ситуации наши сотрудники Наталья Денищук и Махаммадисмаил Мадмаров показали высокий профессионализм и гуманность, стойкость и уверенность в себе. В доли секунды они приняли единственно правильное решение, предотвратившее возможные последствия природной стихии. Эти скромные труженики уже получили государственные награды, а от имени компании мы хотим отметить их героический поступок подарками – автомобилями Lada Granta. Директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Арман Калыков

Махаммадисмаил Мадмаров после аварии бросился спасать коллег. После отключения электроэнергии он надел самоспасатель и вошел в аварийный забой. Махаммадисмаил смог помочь одному из товарищей, он спас проходчика Элайдына Зейналова.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Тяжело вспоминать об этом. Хочу пожелать всем коллегам безопасного труда: сколько спусков – столько и выездов, семьям – здоровья! Махаммадисмаил Мадмаров

Махаммадисмаил Мадмаров отметил, что в чрезвычайной ситуации не думаешь, а идешь навстречу опасности, где родные, друзья, близкие, коллеги.