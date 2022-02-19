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Законодательство РК
12:16 19.02.2022

Кран упал в Нур-Султане

Нур-Султан упал кран Фото: МЧС РК
Погиб машинист крана. В Комитете промышленной безопасности МЧС начали расследование для установления причин трагедии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 февраля в 17:07 на территории строящегося объекта. Погиб крановщик 1970 года рождения.

Предварительная причина крушения крана – облом секции башенного крана.

Строительный кран был изготовлен в 2013 году, пояснили в МЧС.

В пресс-службе столичного акимата сообщили, что по поручению замакима Нурлана Нуркенова будет создана комиссия с участием специалистов Департамента комитета промышленной безопасности МЧС и других госорганов.

Комиссия проверит башенные краны, которые не соответствуют техническим требованиям.

В столичном ДП сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие.

Данияр Кунафин
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