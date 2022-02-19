Немецкая овчарка напала на ребенка в Актюбинской области

18 февраля соседская собака породы немецкая овчарка отвязалась и напала на ребенка. По ст. 408, ч. 2 КОАП РК составлен протокол, хозяин собаки привлечен к административной ответственности. Руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов

По его словам, после участившихся в соцсетях жалоб от населения был проведен подворовой обход в поселках Курашасай, Кызылжар.