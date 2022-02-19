15:51 19.02.2022
Немецкая овчарка напала на ребенка в Актюбинской области
Фото: pixabay
18 февраля соседская собака породы немецкая овчарка отвязалась и напала на ребенка. По ст. 408, ч. 2 КОАП РК составлен протокол, хозяин собаки привлечен к административной ответственности.Руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов
По его словам, после участившихся в соцсетях жалоб от населения был проведен подворовой обход в поселках Курашасай, Кызылжар.
К ответственности были привлечены более 50 хозяев собак, с 19 февраля подобная работа будет проводиться и в поселке Курайли.Ерболат Саркулов