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Законодательство РК
15:51 19.02.2022

Немецкая овчарка напала на ребенка в Актюбинской области

актюбинская область, немецкая овчарка, ребенок, нападение Фото: pixabay
В поселке Курайли Актюбинской области на ребенка напала немецкая овчарка, передает Zakon.kz.
18 февраля соседская собака породы немецкая овчарка отвязалась и напала на ребенка. По ст. 408, ч. 2 КОАП РК составлен протокол, хозяин собаки привлечен к административной ответственности.Руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов

По его словам, после участившихся в соцсетях жалоб от населения был проведен подворовой обход в поселках Курашасай, Кызылжар.

К ответственности были привлечены более 50 хозяев собак, с 19 февраля подобная работа будет проводиться и в поселке Курайли.Ерболат Саркулов
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