Акимы районов должны оперативно реагировать на обращения граждан – Сапарбаев

Докладчик отметил, что проделана системная работа по ремонту и освещению улиц, благоустройству населённых пунктов.

Сапарбаев дал конкретные поручения акиму округа по созданию новых рабочих мест, решению социальных проблем, возврату неиспользуемых земель в государственную собственность, реализации проектов «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек». Глава региона поручил оказывать помощь малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам.

Поддержка со стороны государства сельчанам будет оказываться, как и раньше, на системной основе. На селе всегда есть чем заняться. Сельчане должны эффективно использовать возможности государственных программ для повышения своих доходов. Им в этом должны помогать местные исполнительные органы. Успех там, где есть единство, – сказал Сапарбаев.

Далее аким области заслушал отчеты руководителей филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Шуская дистанция сигнализации и связи», филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Шуское эксплуатационное локомотивное депо». Глава региона особо выделил вклад железнодорожников в развитие экономики района.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В соответствии с поручением Главы государства особое внимание следует уделять вопросам, касающихся ежегодного роста заработной платы работников, недопущения сокращения рабочих мест, обеспечения работников социальной поддержкой. Сейчас главное - сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство. Акимы районов должны регулярно посещать села. Главная задача руководителей - оперативно реагировать на обращения граждан, – поручил аким области руководству района в завершение рабочей поездки.

В ходе рабочей поездки в Кордайский район аким области встретился с жителями Отарского сельского округа и принял участие в отчетной встрече акима округа Данияра Ебелекбаева.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким сельского округа доложил о проделанной в прошлом году работе и поделился дальнейшими планами. В ходе встречи выступили и сельчане. Они поднимали вопросы, касающиеся обеспечения голубым топливом, питьевой водой, строительства моста над железнодорожными путями. Все эти вопросы будут решаться совместно с правительством РК.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сапарбаев потребовал регулярно проводить мониторинг цен на 19 социально значимых продуктов и не допустить необоснованного повышения цен. Также поручено выделить автобус для перевозки 82 учеников, которые проживают в поселке Гвардейский, в среднюю школу №43 имени Б. Момышулы.

Государство выделяет немалые средства на развитие сельского хозяйства, в том числе и животноводства, выплачиваются субсидии. Крестьянам оказывается необходимая поддержка. Созданы все условия для того, чтобы, эффективно используя возможности государственных программ, развивать хозяйство, повышать доходы, – отметил аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе рабочей поездки аким области встретился также с жителями сел Жамбыл и Сарыбулак. С сельчанами глава региона обсудил вопросы обеспечения питьевой водой, предоставления пастбищных земель. Жителей заверили, что ни один вопрос не останется без внимания.

На встречах обсуждались также вопросы, касающиеся укрепления общественного согласия и стабильности, патриотического воспитания молодежи, благоустройства сел.