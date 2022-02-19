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18:58 19.02.2022

Сильный ветер, туман и гололед ожидаются в трех областях Казахстана

дорога Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях на 20 февраля, передает Zakon.kz.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на северо-западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Елена Беляева
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