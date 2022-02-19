18:58 19.02.2022
Сильный ветер, туман и гололед ожидаются в трех областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях на 20 февраля, передает Zakon.kz.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.
На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на северо-западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.