Баян Максаткызы о победе на кинофестивале: Отношение к женщине должно поменяться

Сценарий написала журналистка Асем Жапишева, продюсером выступила Баян Максаткызы, режиссером – Аскар Узабаев.

Мечты сбываются, если они направлены на созидание! Мы взяли главный приз, вселенная кричит о том, что отношение к женщине должно поменяться! – написала Баян Максаткызы в Instagram.

Фильм основан на реальных событиях. Истории были собраны из жизни женщин, находившихся в абьюзивных отношениях.

Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно в феврале, начиная с 1951 года. Основной приз – «Золотой медведь». В отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф.