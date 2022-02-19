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20:39 19.02.2022

Баян Максаткызы о победе на кинофестивале: Отношение к женщине должно поменяться

съемка Фото: pixabay
Казахстанский художественный фильм «Бақыт» («Счастье») получил главный приз на Берлинском международном кинофестивале в секции «Панорама», передает Zakon.kz.

Сценарий написала журналистка Асем Жапишева, продюсером выступила Баян Максаткызы, режиссером – Аскар Узабаев.

Мечты сбываются, если они направлены на созидание! Мы взяли главный приз, вселенная кричит о том, что отношение к женщине должно поменяться! – написала Баян Максаткызы в Instagram.

Фильм основан на реальных событиях. Истории были собраны из жизни женщин, находившихся в абьюзивных отношениях.

Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно в феврале, начиная с 1951 года. Основной приз – «Золотой медведь». В отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф.

Елена Беляева
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