Лыжника накрыло снежной лавиной в Алматинской области

Инцидент произошел 17 февраля.

Нарушены правила нахождения на горнолыжном курорте. Ребята подготовленные, среагировали быстро. У парня отстегнулась лыжа, на каске была экшн-камера. Получился нырок вперед. Но все в порядке. Никто не пострадал. Начальник канатных дорог курорта «Ак-Булак» Александр Сокольский

Выяснилось, что лыжник выехал за сетку, где ему нельзя было находиться. В итоге экстремала накрыло снежной волной. Специалисты вытащили его буквально через 15 минут.

Один кувырок с жестким ударом в районе спины. Вот тут немного стало страшно, понимаю, что если такое продолжится, то будут травмы. Вспоминаю про руки, и из-за того, что расслаблен, темляки соскочили, стараюсь одну руку сгруппировать и держать ближе к голове. Лавина останавливается. Темно, ничего не видно, тело зацементировано и обездвижено, но ничего и не болит. Спокоен, но рот забит снегом. Дышать тяжело, – описал свои впечатления Виталий в Facebook.

Лыжник в деталях описал инцидент, который с ним приключился, и в конце выразил благодарность друзьям, сумевшим вовремя его спасти из заноса.

Вы скажете, что мне очень повезло, и я полностью с этим согласен. Огромное спасибо друзьям, которые все сделали максимально профессионально, – Саше, Дарье, Жене, Егору, – резюмировал Виталий.