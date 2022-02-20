Певица МакSим рассказала о восстановлении после COVID-19

МакSим рассказала, что согласна на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться к пению и выступлениям на сцене, сообщает Пятый канал.

Как объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова, после тяжелой формы коронавируса у МакSим начались крайне неблагоприятные для пения процессы в легких.

В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни. Элеонора Терехова

Пока певица посвящает время дочерям и школе искусств. Сама артистка не преподает, но курирует работу учреждения. Возвращение же на сцену – вопрос времени.

В середине прошлого года МакSим попала в реанимацию с пневмонией. Врачам удалось вывести артистку из комы и заставить ее легкие снова заработать самостоятельно, однако без последствий не обошлось.