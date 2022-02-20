Фото каждого жителя Земли планирует загрузить американская компания

Компания по распознаванию лиц Clearview AI сообщила инвесторам, что в течение года в ее базе данных будет 100 миллиардов фотографий лиц. Этого будет достаточно для того, чтобы «можно было идентифицировать почти всех в мире», сообщает The Washington Post.

По грубому подсчету на каждого жителя Земли придется по 14 фотографий. В Clearview AI считают, что они помогли бы создать систему наблюдения для правоохранительных и правительственных учреждений по всему миру.

Основным источником сбора фотографий для Clearview AI станут социальные сети и различные веб-сайты, на которых размещаются фотографии людей. Отмечается, что сбор фото будет происходить без их согласия.

Ведущие IT-гиганты выразили обеспокоенность. Facebook, Google, Twitter и YouTube потребовали немедленно прекратить несанкционированный сбор и удалить из базы фото-контент. В ответ в Clearview AI заявили о законности действий компании, сославшись на Первую поправку Конституции США.

Сообщается, что компанию охватила волна судебных исков в Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Йорке, Вермонте и Вирджинии. Генеральный прокурор Нью-Джерси постановил полиции не использовать технологии Clearview AI.

В Швеции власти оштрафовали местное полицейское управление за использование технологии в прошлом году.

Компания также столкнулась с коллективным иском в федеральном суде Канады, Швеции и Соединенном Королевстве, а также жалобами общественников Франции, Греции, Италии и Великобритании.

Правительства Австралии и Франции приказали Clearview удалить данные своих граждан, а Австралия заявила, что компания тайно монетизировала лица людей с целью, «выходящей за рамки разумных ожиданий».

Отмечается, что с начала деятельности компания расширила список своих клиентов, в их числе – правоохранительные органы, Министерство нацбезопасности, ФБР и армия США.