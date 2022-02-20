О развитии Кордайского района рассказал Сапарбаев

Глава области отметил, что после событий в Кордайском районе, произошедших два года назад, по поручению президента был принят комплекс мероприятий, направленных на развитие района.

При поддержке Касым-Жомарта Токаева было выделено более 35 млрд тенге на развитие района.

Проведены масштабные строительно-ремонтные работы, построены социальные объекты. Все это на благо жителей. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Последствия массовых беспорядков, произошедших два года назад, полностью ликвидированы, поврежденные объекты восстановлены на 100 процентов. Все вернулось в прежнее русло. Нельзя допустить повторения такой ситуации. В деле укрепления мира и согласия большую роль играет проект «Бейбітшілік пен келісім». Бердибек Сапарбаев

Бердибек Сапарбаев поручил акимам района и сельских округов не оставлять без внимания обращения граждан и оперативно принимать соответствующие меры.

Фото: пресс-служба акима района

В народе говорят: «Бірлік бар жерде - тірлік бар» («Где есть единство, дело спорится»). Мы, как дружная семья, должны поддерживать единство и гармонию в нашем общем доме. Бердибек Сапарбаев

Говоря о январских событиях, глава региона подчеркнул, что необходимо на системной основе принимать меры по укреплению общественного согласия и стабильности, решению социальных проблем.

Глава региона отметил, что в соответствии с поручениями президента необходимо решить вопрос школ с большим числом учащихся, широко использовать возможности механизма ГЧП, а также ускорить работы по созданию новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима района

Кроме того, важными в повестке дня остаются такие вопросы, как предупреждение распространения коронавирусной инфекции, недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары, патриотическое воспитание молодежи.