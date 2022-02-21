В Павлодаре водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся

19 февраля в 07:20 по улице Космонавтов, 1 33-летний водитель автомашины Daihatsu Terios на проезжей части совершил наезд на пешехода 1948 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка. Первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Как отметили в полиции, 33-летний водитель после совершения ДТП скрылся с места происшествия. Полицией был введен план «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя.

Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку.