Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:39 21.02.2022

В Павлодаре водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся

полицейская машина Фото: Zakon.kz
В Павлодаре был введен план «Перехват», передает Zakon.kz.
19 февраля в 07:20 по улице Космонавтов, 1 33-летний водитель автомашины Daihatsu Terios на проезжей части совершил наезд на пешехода 1948 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка. Первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Как отметили в полиции, 33-летний водитель после совершения ДТП скрылся с места происшествия. Полицией был введен план «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя.

Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку.

Анастасия Стативкина
Павлодар
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все