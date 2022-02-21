На севере Казахстана ожидается снег

В предстоящие трое суток в южной части Казахстана сохранится погода без осадков.

Северная часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов – ожидаются снег, метель, усиление ветра до 15-23 м/с. Также по республике – туман и гололед. РГП «Казгидромет»

Показания термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах -5...-20°C, на востоке – -10...-29°C, на юге – от -5°C до +5°C, на западе понизятся до 0...-10°C.