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11:13 21.02.2022

На севере Казахстана ожидается снег

снег, дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 февраля, передает Zakon.kz.

В предстоящие трое суток в южной части Казахстана сохранится погода без осадков.

Северная часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов – ожидаются снег, метель, усиление ветра до 15-23 м/с. Также по республике – туман и гололед. РГП «Казгидромет» 

Показания термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах -5...-20°C, на востоке – -10...-29°C, на юге – от -5°C до +5°C, на западе понизятся до 0...-10°C.

Анастасия Стативкина
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