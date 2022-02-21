Курс доллара вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,5-431,5 тенге, евро – по 486-490 тенге, российские рубли – по 5,6-5,67 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,46%, составив 89,79 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизились на 0,34%, до 93,22 доллара за баррель.