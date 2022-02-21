У казахстанских предпринимателей появятся паспорта налогоплательщика

Паспорт налогоплательщика – это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.

Как отметили в ДГД, эта информация не является налоговой тайной.

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин или других общедоступных для информирования населения местах. Департамент госдоходов Алматы

Паспорт содержит следующие данные:

ИИН/БИН;

наименование налогоплательщика;

ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

статус налогоплательщика;

дату постановки на регистрационный учет;

регистрационный номер ККМ;

наличие лицензий на алкогольную продукцию.

Как пояснили в ДГД, паспорт вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, в том числе об исполнении им налоговых обязательств и для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т.д.

Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.