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14:28 21.02.2022

У казахстанских предпринимателей появятся паспорта налогоплательщика

вводится паспорт налогоплательщика Фото: Zakon.kz
С 1 марта 2022 года в Налоговый кодекс вводится понятие «паспорт налогоплательщика». Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает Zakon.kz.

Паспорт налогоплательщика – это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.

Как отметили в ДГД, эта информация не является налоговой тайной.

Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин или других общедоступных для информирования населения местах.Департамент госдоходов Алматы

Паспорт содержит следующие данные:

  • ИИН/БИН;

  • наименование налогоплательщика;

  • ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

  • статус налогоплательщика;

  • дату постановки на регистрационный учет;

  • регистрационный номер ККМ;

  • наличие лицензий на алкогольную продукцию.

Как пояснили в ДГД, паспорт вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, в том числе об исполнении им налоговых обязательств и для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т.д.

Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.

Лариса Черненко
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