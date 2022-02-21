У казахстанских предпринимателей появятся паспорта налогоплательщика
Паспорт налогоплательщика – это информационная карта субъекта предпринимательства, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.
Как отметили в ДГД, эта информация не является налоговой тайной.
Паспорт налогоплательщика размещается предпринимателями, работающими в сфере общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин или других общедоступных для информирования населения местах.Департамент госдоходов Алматы
Паспорт содержит следующие данные:
ИИН/БИН;
наименование налогоплательщика;
ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
статус налогоплательщика;
дату постановки на регистрационный учет;
регистрационный номер ККМ;
наличие лицензий на алкогольную продукцию.
Как пояснили в ДГД, паспорт вводится для предоставления открытого доступа к данным налогоплательщика, в том числе об исполнении им налоговых обязательств и для информирования покупателей, пользователей услуг, контрагентов и т.д.
Паспорт налогоплательщика формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.