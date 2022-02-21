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Законодательство РК
15:35 21.02.2022

К активным участникам беспорядков применят самую строгую меру пресечения – Генпрокуратура

Генпрокуратура, митинги, январские события Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал, что будет с активными участниками январских событий, в результате действий которых пострадали люди, передает корреспондент Zakon.kz.
Однозначно можем сообщить, что для активных участников преступлений, в результате которых пострадали люди и нанесен ущерб, будет применяться самая строгая мера пресечения. Заместитель начальника 1-й службы ГП Елдос Килымжанов

Так, по его данным, в ходе массовых беспорядков в Усть-Каменогорске некий гражданин К. в сговоре с другим на автомашине подвезли к Площади Республики автомобильные покрышки, которые использовались участниками беспорядков для поджога госимущества.

Далее, по словам Килымжанова, этот гражданин совершил поджог полицейской автомашины марки ВАЗ-2121, тем самым причинив ущерб в размере 5 млн тенге.

В другом случае в Талдыкоргане гражданин Т., являясь активным участником массовых беспорядков в группе лиц, проник в здание управления полиции города, откуда похитил 20 пистолетов. Заполучив огнестрельное оружие, он начал производить выстрелы в самом здании полиции. Елдос Килымжанов
Мадина Мамырханова
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