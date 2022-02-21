К активным участникам беспорядков применят самую строгую меру пресечения – Генпрокуратура

Однозначно можем сообщить, что для активных участников преступлений, в результате которых пострадали люди и нанесен ущерб, будет применяться самая строгая мера пресечения. Заместитель начальника 1-й службы ГП Елдос Килымжанов

Так, по его данным, в ходе массовых беспорядков в Усть-Каменогорске некий гражданин К. в сговоре с другим на автомашине подвезли к Площади Республики автомобильные покрышки, которые использовались участниками беспорядков для поджога госимущества.

Далее, по словам Килымжанова, этот гражданин совершил поджог полицейской автомашины марки ВАЗ-2121, тем самым причинив ущерб в размере 5 млн тенге.