Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Казахстане составляет 53%

Сегодня вакцинация и ревакцинация продолжаются. В настоящее время больше 10 млн человек в РК получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это больше 82% от численности взрослого населения, подлежащего вакцинации, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, то это больше 53%. Главный госсанврач РК

При этом Айжан Есмагамбетова отметила, что ревакцинация нужна, так как важно не только создать этот коллективный иммунитет, но и поддержать его уровень.