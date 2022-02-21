16:11 21.02.2022
Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Казахстане составляет 53%
Фото: primeminister.kz
Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова во время онлайн-лектория сообщила, что на сегодня больше 10 млн человек в Казахстане получили первую дозу вакцины против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня вакцинация и ревакцинация продолжаются. В настоящее время больше 10 млн человек в РК получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это больше 82% от численности взрослого населения, подлежащего вакцинации, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, то это больше 53%. Главный госсанврач РК
При этом Айжан Есмагамбетова отметила, что ревакцинация нужна, так как важно не только создать этот коллективный иммунитет, но и поддержать его уровень.
А поддержать мы можем только ревакцинацией. Ревакцинацию мы начали в ноябре. Уже 2 млн 400 тыс. человек прошли ее, или 52% от подлежащего в феврале населения. Ежемесячно число лиц, подлежащих вакцинации, у нас будет увеличиваться.Айжан Есмагамбетова