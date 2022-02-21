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Законодательство РК
19:10 21.02.2022

К пяти годам приговорены участники беспорядков в Алматы

зад суда Фото: Zakon.kz
В Алматинском городском суде рассказали о приговорах в отношении участников январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным горсуда, на сегодняшний день в суды Алматы поступило порядка 46 уголовных дел.

Из них 28 дел находится на стадии рассмотрения. 18 уже рассмотрено с вынесением приговоров, либо же завершено за примирением сторон. Большую часть из них расследуют по ст. 188 УК РК «Кража».  Пресс-служба суда Алматы

В суде добавили, что в большинстве случаев подсудимые вину признают, раскаиваются, а также возмещают материальный ущерб.

Также в пресс-службе рассказали об одном из приговоров.

В Алмалинском уголовном суде 17 февраля был оглашен приговор в отношении двух граждан по ст. 291 УК РК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Эти граждане были признаны виновными и приговорены к пяти годам. Срок они будут отбывать в колонии средней безопасности.Пресс-служба суда Алматы
Анастасия Московчук
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