19:10 21.02.2022
К пяти годам приговорены участники беспорядков в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматинском городском суде рассказали о приговорах в отношении участников январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным горсуда, на сегодняшний день в суды Алматы поступило порядка 46 уголовных дел.
Из них 28 дел находится на стадии рассмотрения. 18 уже рассмотрено с вынесением приговоров, либо же завершено за примирением сторон. Большую часть из них расследуют по ст. 188 УК РК «Кража». Пресс-служба суда Алматы
В суде добавили, что в большинстве случаев подсудимые вину признают, раскаиваются, а также возмещают материальный ущерб.
Также в пресс-службе рассказали об одном из приговоров.
В Алмалинском уголовном суде 17 февраля был оглашен приговор в отношении двух граждан по ст. 291 УК РК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Эти граждане были признаны виновными и приговорены к пяти годам. Срок они будут отбывать в колонии средней безопасности.Пресс-служба суда Алматы