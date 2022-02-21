К пяти годам приговорены участники беспорядков в Алматы

Согласно данным горсуда, на сегодняшний день в суды Алматы поступило порядка 46 уголовных дел.

Из них 28 дел находится на стадии рассмотрения. 18 уже рассмотрено с вынесением приговоров, либо же завершено за примирением сторон. Большую часть из них расследуют по ст. 188 УК РК «Кража». Пресс-служба суда Алматы

В суде добавили, что в большинстве случаев подсудимые вину признают, раскаиваются, а также возмещают материальный ущерб.

Также в пресс-службе рассказали об одном из приговоров.