Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы

Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

В результате обыска в их доме мы обнаружили и изъяли два нарезных ружья, винтовку, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперную лопату и радиостанцию. Ее муж, гражданин Т., 1996 года рождения, закопал у себя на участке перед частным домом упаковки с краденым оружием. Также мы установили авто, на котором передвигался подозреваемый Т. Его супруга была вместе с ним, активно помогая грузить в машину коробки с краденым. Замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Все вещественные доказательства были изъяты.

Начато расследование по ст. 291, ч. 3 УК РК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Действиям беременной женщины, помогавшей своему супругу, также будет дана правовая оценка.

Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.