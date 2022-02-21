21:56 21.02.2022
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел во время январских событий. Ожидающая седьмого ребенка женщина помогла своему мужу украсть ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы, передает Zakon.kz.
Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
В результате обыска в их доме мы обнаружили и изъяли два нарезных ружья, винтовку, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперную лопату и радиостанцию. Ее муж, гражданин Т., 1996 года рождения, закопал у себя на участке перед частным домом упаковки с краденым оружием. Также мы установили авто, на котором передвигался подозреваемый Т. Его супруга была вместе с ним, активно помогая грузить в машину коробки с краденым. Замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов
Все вещественные доказательства были изъяты.
Начато расследование по ст. 291, ч. 3 УК РК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Действиям беременной женщины, помогавшей своему супругу, также будет дана правовая оценка.
Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.