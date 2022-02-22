Китай вводит санкции против США

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Власти Китайской Народной Республики постановили принять санкции против США в ответ на продажу государством вооружения Тайваню.

Отмечается, что они распространятся на американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

По его словам, продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая», что наносит серьезный ущерб, как суверенитету, так и интересам безопасности КНР. Поэтому Китай резко выступает против поставок вооружения и осуждает эти действия.

Речь идет о сделке, которую ранее одобрили власти США: согласно ей, Тайваню поставят технического оборудования на сумму 100 миллионов долларов. Среди прочего, Тайвань получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.