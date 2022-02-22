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Законодательство РК
00:50 22.02.2022

Китай вводит санкции против США

Санкции, оружие, Тайвань Фото: pixabay
Правительство Китая введет санкции против США после того, как Вашингтон продал вооружение Тайваню, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Власти Китайской Народной Республики постановили принять санкции против США в ответ на продажу государством вооружения Тайваню.

Отмечается, что они распространятся на американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

По его словам, продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая», что наносит серьезный ущерб, как суверенитету, так и интересам безопасности КНР. Поэтому Китай резко выступает против поставок вооружения и осуждает эти действия.

Речь идет о сделке, которую ранее одобрили власти США: согласно ей, Тайваню поставят технического оборудования на сумму 100 миллионов долларов. Среди прочего, Тайвань получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Константин Вноровский
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