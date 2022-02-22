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07:39 22.02.2022

Финалистки AusOpen-2022 Данилина и Хаддад Майя снова в строю

Теннис Первый круг Катар Фото: ktf.kz
Казахстано-бразильская теннисная пара Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя снова воссоединились, и начали свое выступление на крупном международном турнире в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Анна и Беатрис в первом круге женской парной категории обыграли британку Саманту Маррей и Бибиану Схоовс из Нидерландов – 6:0, 6:4. 

Теперь, за выход в стадию четвертьфиналов Данилину и Майя ждут ветераны WTA-Tour Люция Храдецка (Чехия)/Сания Мирза (Индия). Поединок пройдет 22 февраля.  

Тем временем, после травмы на корты вернулась лучшая теннисистка Казахстана – Елена Рыбакина. Но, к сожалению, ее возвращение стало коротким. В первом круге турнира в Катаре, она проиграла 71 ракетке мира - румынке Жаклин Кристиан - 4:6, 3:6.

Теннис Дубай Первый круг

Фото: ktf.kz

Не повезло также еще одному казахстанскому теннисисту Александру Бублику на кортах Дубай. ПройдяуУдачный квалификационный раунд с представителем Турции – Алтушем Челикбилеком, они затем проиграли Яннику Синнеру (Италия) и Хуберту Хуркачу (Польша) со счетом 6-7, 4-6.

У Александра есть шанс отыграться. 22 февраля состоится встреча одиночного разряда, где его соперником стал Хуберт Хуркач, пятый сеяный этих соревнований.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Рыбакина Елена Дубай Катар
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