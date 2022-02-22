Глава МЧС назвал регионы с высоким риском подтоплений

Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. К регионам со средними рисками: Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Туркестанская области. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

По словам министра, в случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах данных регионов.

После 1 марта РГП «Казгидромет» представит точный прогноз, с учетом которого нами будет скорректирована группировка сил и средств министерства для своевременной переброски и при необходимости введены резервные группы. Глава МЧС РК

При этом Ильин добавил, что для реагирования на подтопления министерством совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами подготовлены формирования гражданской защиты. Это спецтехника, вертолеты, плавсредства и мотопомпы.