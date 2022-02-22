Финансовая пирамида обманула казахстанцев на 70 миллионов – АФМ

Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тыс. тенге до 25 млн тенге, на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. Пресс-служба АФМ РК

Установлено, что организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем демонстрации якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 млн тенге.

В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до двух месяцев. Пресс-служба АФМ РК

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.