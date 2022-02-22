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13:12 22.02.2022

Внесены изменения в формат проведения Кубка Дэвиса – 2022

Теннис Кубок Дэвиса Квалификация Фото: ktf.kz
4-5 марта пройдут игры квалификационного раунда Кубка Дэвиса в Мировой группе с участием мужской сборной Казахстана, которая на выезде сыграет с норвежской дружиной, сообщает Zakon.kz.

Перед этими отборочными играми организаторы Кубка Дэвиса добавили ряд поправок в график проведения нынешнего турнира:

  • групповой этап КД пройдет в сентябре, отдельно от раунда плей-офф;

  • групповой раунд КД по просьбе теннисистов перенесен на сентябрь 2022 года;

  • в этом году групповой этап впервые пройдет в четырех городах. В каждом из городов с 14 по 18 сентября соберется одна группа из четырех команд;

  • четвертьфинал и финал КД пройдет в ноябре в одном городе, который будет определен вскоре.

Игроки и капитаны ясно дали понять, что новые изменения им понравились. А добавление еще одного города прибавит массу теннисных болельщиков, которые смогут насладиться уникальной атмосферой игр Кубка Дэвиса. Болельщики по всему миру с нетерпением ждут часа, когда к ним прибудут лучшие теннисисты мира. Альберт Коста, директор КД-2022

Необходимо также отметить, что если сборная Казахстана обыграет Норвегию, то, возможно, РК войдет в список стран, которые примут групповой раунд КД-2022.

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Куандык Шынасилов
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