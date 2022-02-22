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Законодательство РК
14:26 22.02.2022

Изменились правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в РК

правила выдачи разрешения на проживание Фото: ДП Алматы
Приказом министра внутренних дел от 8 февраля 2022 года внесены изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан».

В частности, изменения внесены в перечень документов, необходимых для получения этой госуслуги.

Иммигрантам, временно пребывающим в РК, органами полиции оформляется разрешение на временное проживание в республике (РВП) на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта, сроком до одного года, в зависимости от категории получаемого разрешения, с последующим продлением в соответствии с правилами въезда и пребывания иммигрантов.

Кроме того, в новой редакции изложены:

  • заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание;

  • заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК / либо отказе в выдаче разрешения.

Исключена форма заключения о присвоении лицу статуса лица без гражданства.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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