Изменились правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в РК

Правила определяют порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан».

В частности, изменения внесены в перечень документов, необходимых для получения этой госуслуги.

Иммигрантам, временно пребывающим в РК, органами полиции оформляется разрешение на временное проживание в республике (РВП) на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта, сроком до одного года, в зависимости от категории получаемого разрешения, с последующим продлением в соответствии с правилами въезда и пребывания иммигрантов.

Кроме того, в новой редакции изложены:

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание;

заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК / либо отказе в выдаче разрешения.

Исключена форма заключения о присвоении лицу статуса лица без гражданства.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2022 года.