Мобильные переводы: информацию будут передавать только по чиновникам

Одновременно государственные служащие будут обязаны сдавать налоговые декларации.

Данные будут передаваться не о переводах, а только о лицах, количество переводов которых превышает определенное значение. Это значение еще обсуждается.

По мобильным переводам большинства казахстанцев информация не будет предоставляться до 2026 года. Новые правила будут вводить поэтапно, вместе с внедрением всеобщего декларирования доходов, что и так подразумевает предоставление в налоговую информации о своих доходах.

Внедрение всеобщего декларирования, включая информацию по денежным переводам, будет происходить по следующему графику:

I этап. В 2023 году по госслужащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним, и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2022 года;

II этап. В 2024 году по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2023 года;

III этап. В 2025 году по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2024 года;

IV этап. В 2026 году по всем оставшимся категориям населения. Данные будут предоставлены по операциям и доходам 2025 года.

Переводы физических лиц не облагаются и не будут облагаться налогом.