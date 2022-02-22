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Законодательство РК
15:14 22.02.2022

Строка «Против всех» появится в бюллетенях по выборам депутатов Сената

изенения в форму бюллетеня на выборах депутатов Сената Фото: Zakon.kz
Центризбирком подготовил изменения в формы избирательных документов по выборам депутатов Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в избирательные бюллетени по выборам депутата Сената, используемые при голосовании, планируется внести строку «Против всех».

Соответствующие изменения также будут внесены в протоколы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената и форму сообщения о результатах подсчета голосов.

Недействительным признается бюллетень:

  • неустановленного образца;

  • в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии;

  • в котором отмечено более одного кандидата;

  • в котором отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки;

  • в котором невозможно определить волеизъявление избирателя.

Проект постановления ЦИК размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 марта.

Лариса Черненко
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