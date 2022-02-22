Строка «Против всех» появится в бюллетенях по выборам депутатов Сената

В частности, в избирательные бюллетени по выборам депутата Сената, используемые при голосовании, планируется внести строку «Против всех».

Соответствующие изменения также будут внесены в протоколы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената и форму сообщения о результатах подсчета голосов.

Недействительным признается бюллетень:

неустановленного образца;

в котором отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии;

в котором отмечено более одного кандидата;

в котором отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки;

в котором невозможно определить волеизъявление избирателя.

Проект постановления ЦИК размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 марта.