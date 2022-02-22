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16:56 22.02.2022

В Алматинской области смягчили карантин

постановление об ослаблении карантина Фото: primerminister.kz
Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал постановление от 22 февраля 2022 года о смягчении и дальнейшей реализации карантинных мер на территории области, сообщает Zakon.kz,

Так, объекты, участвующие в проекте Ashyq, при условии наличия «синего» или безопасного «зеленого» статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

  • в «зеленой» и «желтой» зонах – работают без ограничений;

  • в «красной» зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.

По-прежнему действует запрет на проведение зрелищных, массовых, праздничных мероприятий, за исключением объектов, участвующих в Ashyq.

Разрешается проведение совещаний и заседаний в очном режиме с соблюдением санэпидтребований.

Разрешаются спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд, а также учебно-тренировочные сборы.

Работают с ограничениями объекты, участвующие в проекте Ashyq, в том числе:

  • концертные залы, цирки, филармонии;

  • коллективные мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

  • конференции, семинары, выставки, форумы;

  • ночные клубы.

Также действуют ограничения по организации обучения на объектах образования.

На дистанционной работе предписано находиться не менее 70% персонала государственных органов, организаций и предприятий.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 23 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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