В Алматинской области смягчили карантин
Так, объекты, участвующие в проекте Ashyq, при условии наличия «синего» или безопасного «зеленого» статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:
в «зеленой» и «желтой» зонах – работают без ограничений;
в «красной» зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.
По-прежнему действует запрет на проведение зрелищных, массовых, праздничных мероприятий, за исключением объектов, участвующих в Ashyq.
Разрешается проведение совещаний и заседаний в очном режиме с соблюдением санэпидтребований.
Разрешаются спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд, а также учебно-тренировочные сборы.
Работают с ограничениями объекты, участвующие в проекте Ashyq, в том числе:
концертные залы, цирки, филармонии;
коллективные мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
конференции, семинары, выставки, форумы;
ночные клубы.
Также действуют ограничения по организации обучения на объектах образования.
На дистанционной работе предписано находиться не менее 70% персонала государственных органов, организаций и предприятий.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу с 23 февраля 2022 года.