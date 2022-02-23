ЧСИ просят обязать банки блокировать на счетах должников только сумму долга

Согласно статданным за 2021 год, на исполнение предъявлено 44 742 оплаченных штрафа и 52 589 оплаченных налогов. Тем самым в орбиту принудительного исполнения неправомерно было вовлечено порядка 100 тыс. граждан. Это потенциальные 100 тыс. жалоб и недовольство граждан, которые выплескиваются на ЧСИ, так как он возбуждает дело и принимает меры, а проверить заранее факт оплаты штрафа у него нет возможности. Председатель правления Республиканской палаты ЧСИ Ернар Ирбаев

По его словам, основная проблема — отсутствие единой интегрированной электронной системы по фиксации фактов поступлений сумм в бюджет.

Он напомнил, что существующая ИС ЕРАП (Информационная система единый реестр административных производств. — Прим.) имеет недостатки, потому что изначально предполагалось, что посредством ЕРАП на принудительное исполнение не будут поступать оплаченные штрафы, так как система будет интегрирована со всеми банками второго уровня, но практика показывает обратное.

Кроме этого, глава Республиканской палаты ЧСИ добавил, что сама идея создания этой системы предусматривала пользование этой системой всеми госорганами адмпрактики, но в настоящее время на исполнение посредством ее поступают постановления и предписания только от органов адмполиции.

При обсуждении вопросов ареста банковских счетов и снятия с ареста отмечалось, что при наложении ареста на банковские счета ЧСИ в постановлении обязательно указывает сумму, на которую налагается арест. Однако на практике банки блокируют весь счет, тем самым лишая должника возможностями распоряжаться остальными, необремененными деньгами.

Такие действия банковских структур являются неправомерными и оправданно вызывают социальное негодование и раздражение у населения. Люди элементарно не могут в магазине расплатиться, сделать переводы и так далее. Предлагается проработать с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Ассоциацией финансистов Казахстана вопрос неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства со стороны БВУ. Председатель правления Республиканской палаты ЧСИ Ернар Ибраев

По вопросу снятия счетов с ареста имеются случаи, когда после погашения долга аресты снимаются не вовремя. В данное время автоматическое снятие арестов реализовано, только если долг оплачивается через приложение Kaspi или Казпочту. Во всех других случаях ЧСИ отменяет ограничения в ручном режиме.

Другим проблемным вопросом, по словам Ибраева, является критика в адрес самих судебных исполнителей. Так, например, есть случаи, когда ЧСИ несвоевременно принимает меры по обращению взыскания на имущество, что побуждает взыскателя жаловаться на его бездействие.